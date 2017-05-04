В Самаре на улице Некрасовской, в связи с реконструкцией газопровода, ограничат движение транспорта
4 мая 2017 16:52
145
С 6:00 10 мая 2017 года до 23:00 31 мая 2017 года планируется к закрытию участок улицы Некрасовская протяженностью 20 метров - от улицы Галактионовская в направлении улицы Молодогвардейская, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
4 мая 2017 19:07
По площади Куйбышева промаршируют кадеты 170-й кадетской школы в форменной экипировке движения и с флагом организации. Социум
42
4 мая 2017 18:56
Принять участие в Фестивале цветов приглашают предприятия, индивидуальных предпринимателей, общественные организации, а также клубы цветоводов-любителей. Социум
44
4 мая 2017 17:05
Социум
114
Здравоохранение
4 мая 2017 13:08
Самарская область не вошла в шестерку самых проблемных регионов. Здравоохранение
118
3 мая 2017 20:55
Всего в акции от Сызрани приняли участие 55 человек, из них 10 медицинских работников. Здравоохранение
198
3 мая 2017 20:44
Они осмотрели 20 маленьких пациентов. По результатам приема доктора определили, что одному малышу 2,5 месяцев потребуется операция в связи с дефектом... Здравоохранение
192
Туризм
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
241
2 мая 2017 11:19
Рейтинг составлен по результатам анализа спроса и предложений. Туризм
261
2 мая 2017 10:52
Итальянские строительные компании едут на полуостров для реализации совместного бизнес-проекта. Туризм
244
Образование
3 мая 2017 15:38
При разработке и принятии нового логотипа Политеха было учтено мнение и преподавателей, и студентов. Образование
322
2 мая 2017 13:31
Практика на производстве – это важный элемент образовательных программ. Образование
247
28 апреля 2017 10:57
Программа рассчитана на три года. Образование
298
Культура
4 мая 2017 13:39
Книжные магазины в наше время не всегда пользуются популярностью. Поэтому владельцы стараются придумать что-то новое для того, чтобы привлечь новых клиентов. Культура
30
3 мая 2017 21:07Жизнь вместе после измены
Принять факт измены, какой бы она ни была, всегда трудно. И не важно, был ли это разовый поступок супруга или его постоянная связь на стороне. Культура
45
3 мая 2017 14:49
Фестиваль приурочен ко дню святых Жен-Мироносиц как вселенского женского праздника. Культура
205
Мода
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
71
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
239
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
153
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
357
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
902
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1079
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1295
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2619
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1544
Фоторепортажи
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
964
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
456
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
895
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2137
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3157
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3245
Мероприятия