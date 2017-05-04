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В Самаре на улице Некрасовской, в связи с реконструкцией газопровода, ограничат движение транспорта

4 мая 2017 16:52
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В связи с реконструкцией газопровода и восстановлением благоустройства по улице Некрасовская, в Самаре будет временно ограничено движение транспорта.

С 6:00 10 мая 2017 года до 23:00 31 мая 2017 года планируется к закрытию участок улицы Некрасовская протяженностью 20 метров - от улицы Галактионовская в направлении улицы Молодогвардейская, сообщает пресс-служба администрации Самары.  
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