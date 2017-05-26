В Самаре на улице Мичурина, 9 открылось первое почтовое отделение нового формата обслуживания

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Борьба с очередями, повышение качества и скорости обслуживания, удобный формат предоставления услуг – ключевые задачи, которые ставит перед собой отделение нового образца.В отделении с 5 до 10 увеличено количество окон обслуживания, реализован принцип открытости (все процессы происходят на виду у клиента, а рабочее место начальника отделения находится в зале), здесь установлены почтоматы и инфоматы, зона отправки и получения посылок организована отдельно и частично переведена на формат самообслуживания.Большая часть процессов в отделении автоматизированы: Самарский регион стал первым по внедрению IT-платформы с централизованными функциями управления, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото samadm.ru