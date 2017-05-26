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В Самаре на улице Мичурина, 9 открылось первое почтовое отделение нового формата обслуживания

26 мая 2017 21:17
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Большая часть процессов в отделении автоматизированы.
В пятницу, 26 мая, в Самаре состоялось торжественное открытие первого в Поволжье почтового отделения нового формата обслуживания. «Пилотным» стало отделение связи №443096 на улице Мичурина, 9.

Борьба с очередями, повышение качества и скорости обслуживания, удобный формат предоставления услуг – ключевые задачи, которые ставит перед собой отделение нового образца.

В отделении с 5 до 10 увеличено количество окон обслуживания, реализован принцип открытости (все процессы происходят на виду у клиента, а рабочее место начальника отделения находится в зале), здесь установлены почтоматы и инфоматы, зона отправки и получения посылок организована отдельно и частично переведена на формат самообслуживания.

Большая часть процессов в отделении автоматизированы: Самарский регион стал первым по внедрению IT-платформы с централизованными функциями управления, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото   samadm.ru


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