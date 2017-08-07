В Самаре на улице Ленинградской прошла акция «С днем рождения, светофор!»

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В «день рождения» светофора на самарском "Арбате" - улице Ленинградской, в районе памятника Дяде Степе Госавтоинспекция совместно с Администрацией города проведена профилактическая акция.Гостей мероприятия встречал персонаж известного детского стихотворения «Дядя Степа - милиционер», с которым самарчане и гости нашего города охотно фотографировались. Все желающие приняли участие в играх и викторинах на знание Правил дорожного движения, поучаствовали в мастер-классе по изготовлению световозвращающих элементов, вспомнили значение сигналов светофора, правил поведения в общественном транспорте и на дорогах, также дети смогли прокатиться на самокатах на специально отведенной площадке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области