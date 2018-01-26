В Самаре на улице Куйбышева открыли мемориальную доску в память о дипломатической миссии Австралии
26 января 2018 22:02
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В октябре 2017 года исполнилось 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Австралией. Так как
установление дипотношений проходило в период Великой Отечественной Войны 1941 - 1945гг, а Куйбышев на тот момент являлся запасной столицей СССР, первое здание, в котором располагалась австралийская дипломатическая миссия, находилось в нашем городе.
Церемонию провел посол Австралии в России Петер Теш. На мероприятие присутствовали руководители Самарской области.
"Открыли мемориальную доску на фасаде здания где в 1943 году размещалось первое Посольство Австралии. Замечательный город Самара, спасибо за радушный прием! Вернусь сюда в июне на матч", - написал в своем Твиттере Петер Теш.
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