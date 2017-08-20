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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре на улице Буянова полицейские "наводили порядок" на блошином рынке

20 августа 2017 21:33
284
"В субботу 19 августа несколько сотрудников @samaraguvd высадились на ул. Буянова в Самаре и пинали вещи бабушек, торгующих б/у вещами", - поделился своими впечатлениями в твиттере SergueyRyzh.

В ответ Наталья Носова, ведущая актриса и директор театра "Самарская площадь", рассказала: "Во всех столицах Европы существуют блошиные рынки! Это считается достопримечательностью. В Москве крупнейший рынок в Измайловском кремле!"


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Комментарии



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