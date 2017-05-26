В Самаре на ул. Гагарина ночью торговали алкоголем

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От жителей Железнодорожного района Самары поступило сообщение о реализации в одном из киосков на улице Гагарина горячительных напитков в ночное время. Из имеющихся у сотрудников полиции данных следовало, что ранее торговая точка уже попадала в поле зрения за незаконную продажу алкоголя несовершеннолетним, тогда к правонарушителю применялась мера административного наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей.Для проверки поступившего сообщения сотрудники полиции в ночное время суток выехали по адресу, где располагается указанный магазин. В результате было установлено, что работники магазина продают крепкую алкогольную продукцию в запрещенное время. Более того, при проверке полицейские выявили, что на реализуемый алкоголь отсутствуют сопроводительные документы, удостоверяющие легальность его производства и оборота.В итоге сотрудники полиции составили два протокола об административном правонарушении, сообщает облМВД.