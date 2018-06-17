В Самаре на пляже будут проходить турниры по футболу между болельщиками команд, которые играют на следующей день на ЧМ-2018

На песке сыграли сборные Сербии и Коста-Рики. В их составе играли футболисты-любители. В основном - российские болельщики из Самары, Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода.За латиноамериканцев выступили болельщики Коста-Рики. Один из них, Пабло Рекуэро говорит:«В Россию я приехал первый раз. Мне здесь очень нравится. В Самару бы зимой я не поехал, но летом бы посетил и устроил бы здесь тусовку. Мне нравится общаться с русскими. Языковой барьер, конечно, есть, но понимание мы находим быстро».Акция «Забей гол, фанат!» продлится до конца Чемпионата мира по футболу.На территории пляжа в районе Первомайского спуска будут проходить турниры по пляжному футболу между болельщиками команд, страны которых играют на следующей день на ЧМ-2018, сообщает пресс-служба администрации Самары.