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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре на площадке «Великие имена России» наградили победителя фотофлешмоба, прошедшего 27 октября

4 ноября 2018 15:32
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Фотоколлаж Кристины Насреддиновой, кандидата юридических наук, подполковника внутренней службы, преподавателя, оказался лучшим!
Одной из самых посещаемых на Дне народного единства СО стала информационная площадка проекта «Великие имена России». 

Активисты ОНФ и «Волонтеры Победы» информировали пришедших о народном голосовании с 12 по 30 ноября и раздавали флаеры.

На площадке наградили победителя фотофлешмоба, прошедшего 27 октября.

Фотоколлаж Кристины Насреддиновой, кандидата юридических наук, подполковника внутренней службы, преподавателя, оказался лучшим!

По её мнению, Курумоч должен быть связан с именем Королёва, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Видео здесь.
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Комментарии



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