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В Самаре на площади у музея Алабина прошел музыкальный флешмоб– Ребята долго готовились, настраивали инструменты, а когда заиграли, то получилось очень мощно и круто! Звук был ошеломляющий, – рассказал 63.ru зритель Виктор Ламзин.