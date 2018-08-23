В Самаре на площади Славы почтили память героев Курской битвы

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Отдать дань памяти погибшим и воздать почести живым героям пришли глава региона Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, председатель городской Думы Алексей Дегтев, представители общественных и молодежных организаций, ветераны, почетные граждане, Герои России, члены политических партий и патриотических клубов, а также представители различных конфессий.Битва на Курской дуге стало одним из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Сражение за Курск – одна из крупнейших танковых битв - в ней участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков и четыре тысячи самолётов.По завершении битвы инициатива окончательно перешла в руки Красной армии, которая впоследствии проводила, в основном, наступательные операции, передает пресс-служба администрации Самары.