В Самаре на площади Куйбышева впервые пройдет блинный фестиваль

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В этот день с 12 до 17 часов для жителей и гостей города лучшие повара знаменитой торговой марки испекут 14 видов самых аппетитных и ароматных блинов по традиционным русским и самарским рецептам.Кроме того, на фестивале можно будет попробовать пять видов напитков по исконно русским рецептам.Напомним, традиционно центральной площадкой праздничных событий станет обновленная в прошлом году по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» площадь имени В. В. Куйбышева. Она будет принимать гостей в течение трех дней - с 16 по 18 февраля.Для детей и их родителей будет работать проект «Самарская Масленица». Гостей программы ждет увлекательное путешествие со сказочными персонажами, а в доме Деда Мороза посетители проекта встретятся с хозяином усадьбы Дедом Морозом, Снегурочкой и Весной.Рядом с входом в усадьбу будет работать сцена - «балаган», на которой пройдут концертно-игровые программы и кукольные спектакли для детей. Время работы проекта «Самарская масленица» с 12.00 до 20.00, перерыв – с 16.00 до 17.00.Для маленьких гостей вдоль усадьбы Самарского Деда Мороза будут установлены фотозоны: «Богатырские сапоги» и «Сковорода» и городок детских деревянных аттракционов.Основная праздничная программа проводов русской зимы ожидает жителей и гостей города в воскресенье, 18 февраля, с 12.00 до 17.00.Второй год самым заметным объектом на проводах зимы станет арт-конструкция «Маслена» в традиционном масленичном стиле. По периметру площадки будут размещены «избушки», в которых гостей праздника угостят блинами и чаем. Здесь же на подиуме будет установлен 4-метровый арт-объект «Самарскiй самоваръ». Рядом с самоваром костюмированные персонажи проведут веселые игровые программы, а гости праздника смогут посоревноваться в исполнении частушек и народных песен.На центральной сцене выступят лучшие профессиональные творческие коллективы города и области: Государственный Волжский русский народный хор имени П.М.Милославова, театр народной песни «Добро», группа «Лаборатория музыки», фольклорные и эстрадные исполнители, артисты цирка. Состоится творческое соревнование между проектами: программой «Играй, гармонь любимая!» (Первый канал, Новосибирск-Москва) и фестивалем «Душа баяна». Возглавит баттл заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко. Также на сцене пройдет шоу русских богатырей.Традиционно в этот день пройдут русские народные забавы: «бой на подушках», гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях, подъем на столб с призами, вождение хороводов. На площадке аттракционов гости праздника проверят свою ловкость в играх «Гигантские перчатки», «Лошадки», «Футбол», «Тяни-толкай». Продолжают свою работу аттракцион «Горка» и ледовые катки. На прежнем месте жители и гости города увидят световое панно «САМАРА». Все участники народных гуляний смогут посетить фотозону - «Масленичные забавы».Будет работать на площади имени В.В. Куйбышева и выставка-ярмарка «Город мастеров». В торговых павильонах будут представлены работы мастеров народных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного творчества. В работе ярмарки примут участие более 120 мастеров из городов Самара, Чапаевск, Сызрань, Похвистнево, Бугуруслан, Ульяновск. На площадке «Города мастеров» в шатрах «Март», «Апрель», «Май» пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Будет организована площадка рукоделия «Вяжем солнце», площадка-презентация резьбы по дереву «Деревянные кружева Самары». По заднему фасаду павильонов ярмарки на баннерах будет организована выставка иллюстраций русских сказок самарского художника Олега Рамодина.В целях обеспечения безопасности дорожного движения будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара). Ограничительные меры будут действовать:- с 00:00 16 февраля 2018 года до 23:00 18 февраля 2018 года - на площади им. В.В. Куйбышева;- с 08:00 до 19:00 18 февраля 2018 года - по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская и по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.Также на территории Самары с 00:00 16 февраля 2018 года до 23:00 18 февраля 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на площади им. В.В. Куйбышева со стороны ул. Вилоновская и ул. Красноармейская.Кроме того, с 08:00 до 19:00 18 февраля 2018 года общественный транспорт будет следовать по скорректированной схеме.Вход на площадь будет осуществляться через металлодетекторы, размещенные по ул. Красноармейская, ул. Чапаевская, ул. Вилоновская, сообщает пресс-служба администрации Самары.