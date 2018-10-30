В Самаре на площади Куйбышева прошла репетиция Парада Памяти и «Марш Устинова»
30 октября 2018 19:12
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По инициативе ветеранов темой восьмого по счету Парада Памяти стало «Оружие Победы», как напоминание о роли запасной столицы СССР - Куйбышева - в разгроме немецко-фашистских захватчиков.
Именно благодаря наркому вооружения СССР Дмитрию Устинову в начале Великой Отечественной Войны была организована эвакуация оборонных предприятий и в рекордные сроки налажено производство вооружения в тылу. Фронт был обеспечен всем необходимым, чтобы дать достойный отпор врагу, а Куйбышев стал кузницей, где ковалось Оружие Победы. Позднее под личным руководством Министра обороны СССР Дмитрия Устинова были разработаны межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь" и "Воевода".
Проведение "Марша Устинова" в рамках Парада Памяти – прежде всего наглядная демонстрация преемственности поколений. Около двух тысяч учащихся прошли по площади Куйбышева, чеканя шаг. Смотр парадных расчетов проходил по трем номинациям: "Школы", "Кадеты", "Юнармия". Жюри под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова, оценивало строевую подготовку юных участников марша, воинскую дисциплину, исполнение строевых песен. Ребята чувствовали большую ответственность и старались. На их строевую выучку смотрели родители, директора школ, ветераны.
"Впервые парадным маршем по главной площади Самарской области пройдут самарские юнармейцы, кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники города — потомки тех, кто 77 лет назад прошел здесь 7 ноября, чтобы отсюда отправиться на фронт под Москву и Ленинград. Потомки тех, кто защищал нашу страну от немецко-фашистских захватчиков, кто ковал в тылу оружие Победы, тех, кто совершал геройские подвиги и верил, что будущие поколения будут жить и помнить об этом", - сказал заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.
Открыли смотр парадных расчетов в номинации "Общеобразовательные школы" учащиеся школы N144. Это учебное заведение носит имя Маршала Советского Союза, также в школе есть музей Д.Ф. Устинова.
"Я впервые участвую в смотре парадных расчетов на площади, — говорит десятиклассник СОШ N144 Павел Дежуров. — Но мы много готовились к нему. Горжусь тем, что учусь в школе, которая носит имя Дмитрия Федоровича Устинова. В наш музей часто приходят посетители, чтобы ближе познакомиться с жизнью маршала, бывают и его родственники. Счастлив, что именно наша школа открыла "Марш Устинова".
Генеральная репетиция Парада Памяти состоится 6 ноября. В главном событии - Параде Памяти 7 ноября - на площади им. В.В. Куйбышева примут участие армейские расчеты и сотрудники силовых структур, колоннами пройдут ветеранские и патриотические организации, трудовые коллективы и профсоюзы. Традиционно в параде примут участие школьники, студенты, воспитанники кадетских классов, суворовских и нахимовских училищ. По крупнейшей площади Европы прошагают представители всех регионов ПФО, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Республики Крым и других субъектов РФ.
Фото: www.volganews.ru/samadm.ru
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