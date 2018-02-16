В Самаре на площади Кирова установили 16-метровую «Маслену»
16 февраля 2018 19:38
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Так, на площади Кирова в этом году впервые установлен арт-объект «Маслена» высотой порядка 16 метров. Колоритная конструкция появилась в преддверии масленичных гуляний, которые будут проходить здесь 18 февраля с 12.00. Гостей и жителей города ожидает насыщенная программа: театрализованные представления, выступление лучших коллективов Дворца культуры на площади Кирова, конкурсы на ловкость и силу, выставка изделий и поделок из соломки, множество подарков и сюрпризов.
Центральной площадкой праздничных событий станет обновленная площадь Куйбышева. Основная праздничная программа проводов русской зимы ожидает жителей и гостей города в воскресенье, 18 февраля, с 12.00 до 17.00. Здесь выступят лучшие коллективы города и области: Волжский народный хор имени Петра Милославова, театр народной песни «Добро», артисты цирка. Состоится творческое соревнование между проектами: программой «Играй, гармонь любимая!» (Первый канал, Новосибирск-Москва) и фестивалем «Душа баяна». Возглавит баттл заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко. Также на сцене пройдет шоу русских богатырей.
Развлекательная программа будет проходить и у «Самарского самовара». Желающие смогут поучаствовать в народных забавах - бое на подушках, перетягивании каната, ходьбе на ходулях и других.
Будет работать на площади имени В.В. Куйбышева и выставка-ярмарка «Город мастеров». Здесь будут представлены разные виды народных промыслов, организованы различные мастер-классы: по рукоделию, резьбе по дереву и кузнечному делу.
Для всех участников праздника будет изготовлено 10 000 блинов.
«Проводы русской зимы – Масленица» 18 февраля пройдут на следующих площадках:
Кировский район:
· Площадка перед ДК «Луч» (ул. Магистральная, 133). Начало в 12.30.
· Сквер перед МБОУ школа №86 (Зубчаниновское шоссе, 161). Начало в 13.00.
· Площадь имени С.М. Кирова (пр. Кирова, 145). Начало в 12.00.
· ДК в поселке Зубчаниновка (ул. А. Невского, 95). Начало в 11.30.
Красноглинский район:
· Сквер в пос. Мехзавод (квартал 4, 9). Начало в 11.00.
· Площадь в пос. Управленческий (ул. С.Лазо, 21). Начало в 11.00.
· Стадион «Энергия» (пос. Красная Глинка, квартал 3). Начало в 11.00.
· Микрорайон «Крутые Ключи» (ул. Василевского, 13). Начало в 11.00,
· Площадка у ДК «Сатурн» (пос. Береза, квартал 1, 11). Начало в 12.00.
· Площадка ДК «Пламя» (пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, 2а). Начало в 12.00.
Куйбышевский район:
· Микрорайон «Волгарь». Начало в 11.00.
· Площадь перед ДК «Нефтяник». Начало в 12.00.
· Сквер «Дубовая роща» (ул. Осетинская, 13-13а). Начало в 11.00.
Ленинский район:
· Набережная (Маяковский спуск). Начало в 12.00.
· Площадь имени В.В.Куйбышева. Начало в 12.00.
Октябрьский район
· Загородный парк (ул. Ново-Садовая, 160). Начало в 12.00.
Самарский район:
· ул. Ленинградская (пересечение с ул. Чапаевской). Начало в 11.00.
Промышленный район:
· Парк имени Юрия Гагарина. Начало в 11.00.
· Парк «Воронежские озера». Начало в 12.00.
· Парк «Молодежный». Начало в 12.00.
Советский район:
· Парк «Дружба». Начало в 11.00, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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