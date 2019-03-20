В Самаре на пересечении улиц Садовой и Ульяновской, на месте провала, ограничено движение транспорта
20 марта 2019 21:01
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На проезжей части улицы Садовой, в районе пересечения с улицей Ульяновской, образовался провал.
Прибывшие сотрудники ГИБДД оградили место дефекта дороги.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения ограничено движение транспорта по улице Садовой, на участке от улицы Ульяновской до улицы Вилоновской, до устранения причины образования дефекта дорожного покрытия.
Сотрудники ГИБДД рекомендуют выбирать маршрут движения с учётом введённых ограничений, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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