В Самаре на пересечении улиц Ново-Садовой и Аминева изменят схему движения
24 января 2018 20:41
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Сотрудники организации установят дополнительную секцию с зеленой стрелкой для поворота направо, которая будет включена постоянно.
"На этой секции будет гореть зеленая стрелка для поворота направо. На время проведения работ светофор полностью отключили. Закончить монтаж блока планируем ближе к вечеру", - уточнили в «Дорсигнале».
О режиме работы новой секции специалисты сообщат позже. Они считают, что такая организация движения на перекрестке поможет разгрузить улицу Ново-Садовую и ликвидировать пробки.
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Новая организация движения на перекрестке поможет разгрузить улицу Ново-Садовую и ликвидировать пробки. Социум
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