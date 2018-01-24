В Самаре на пересечении улиц Ново-Садовой и Аминева изменят схему движения

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Сотрудники организации установят дополнительную секцию с зеленой стрелкой для поворота направо, которая будет включена постоянно."На этой секции будет гореть зеленая стрелка для поворота направо. На время проведения работ светофор полностью отключили. Закончить монтаж блока планируем ближе к вечеру", - уточнили в «Дорсигнале».О режиме работы новой секции специалисты сообщат позже. Они считают, что такая организация движения на перекрестке поможет разгрузить улицу Ново-Садовую и ликвидировать пробки.