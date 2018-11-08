В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей

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Городская казна может выделить на эту статью расходов около 8 млн рублей.Планируется, что за эту сумму организация будет выполнять работы в течение года.Победитель аукциона должен отловить за год 1965 безнадзорных собак и 51 кошку, а также собрать и утилизировать 260 трупов животных.Заявки от желающих участвовать в торгах принимаются до 26 ноября, а результаты подведут 30 ноября.