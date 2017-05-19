В Самаре на областном детском форуме организовали площадку «пожарной безопасности»

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Самарское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) организовало площадку «пожарной безопасности» на областном детском гражданском форуме «Мы — вместе!», в котором приняли участие 450 школьников. Ребята ознакомились с основами пожарной безопасности и принципами организации дружины юных пожарных (ДЮП) в школьном учреждении в рамках российского движения школьников. ДЮПовцы и ребята из студенческого отряда участвовали в проведении мастер-класса по надеванию боевой одежды пожарного и завязыванию спасательной веревки. На память о встрече участники получили рекламно-информационную продукцию о деятельности ВДПО и ДЮП с указанием контактов для дальнейшего сотрудничества. На форуме школьники подвели итоги учебного года, определили планы на будущее и приняли участие в игре по четырём направлениям деятельности: личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, мультимедийное направление.Мероприятие было организовано в честь 95-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации, сообщает облМЧС.