В Самаре на набережной стартует третий Фестиваль по пляжным видам спорта «Самара Open Комус Fest»
17 июля 2018 15:09
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Соревнования на набережной начнутся уже 18 июля. Фестиваль «Самара Open Комус Fest» одно из крупнейших спортивных событий года. Самарская набережная, по мнению спортивных экспертов, является лучшей площадкой в стране для проведения подобных состязаний. На протяжении 5 дней будут проходить игры по четырем видам пляжного спорта: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол, пляжное регби. За время проведения соревнований, будет разыгран призовой фонд в 1 500 000 руб. Игры по всем направлениям пройдут на двадцати оборудованных площадках.
На Фестивале ожидается более 1 000 участников из 57 городов России и других стран. К судейству игр приглашены профессиональные судьи. Как показывает практика прошлых лет, многие участники берут с собой семьи и команды поддержки, так что фестиваль будет способствовать укреплению позитивного туристического имиджа города.
«Чемпионат мира по футболу завершился, но спортивная жизнь в Самаре насыщена множеством важных соревнований. Эмоциональный и зрелищный фестиваль по пляжным видам будет только способствовать укреплению туристического потенциала Самары», - говорит Сергей Четвериков, заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара.
«Тысячи участников фестиваля пляжных видов спорта открывают для себя Самару: с её прекрасной атмосферой спортивного праздника, великолепной природой, активными болельщиками. Мы очень рады, что уже третий год подряд организуем фестиваль на лучшей набережной России, с оборудованными спортивными площадками и большой проходимостью людей»,- говорит Римма Руднева, руководитель спортивного направления компании "Комус".
Призовой фонд турнира делится по разным видам спорта в зависимости от количества участников. Порядка 900 тысяч рублей будет разыграно 21 и 22 июля волейболистами. Эта категория участников самая многочисленная: на фестиваль зарегистрировалось более 800 спортсменов, встречи пройдут на 20-ти кортах. Демократичные правила состязаний привлекают к участию, как профессионалов, так и любителей.
«Этот фестиваль дает спортсменам уникальную возможность соревноваться с чемпионами. Первые два дня проходят смешанные турниры для любителей и профессионалов, благодаря особой системе судейства, они могут выступать на равных. Это очень подтягивает и стимулирует новичков», - говорит Александр Герасимов, руководитель направления по пляжному теннису Федерации тенниса Самарской области.
Представители спортивных федераций пляжного футбола, тенниса и регби высоко оценивают шансы самарских участников, которые в прошлом году завоевали призовые места.
Организаторы Фестиваля – Департамент физической культуры и спорта Администрация городского округа Самара и компания «Комус».
На протяжении трех дней с 18 по 20 июля пройдет награждение победителей соревнований по пляжному волейболу и пляжному теннису. 21 и 22 июля состоятся игры среди команд по пляжному футболу и пляжному регби. 22 июля в 17:00 пройдет финальное награждения команд победителей и закрытие Фестиваля, передает пресс-служба администрации Самары.
Фото с сайта: http://www.komus-sport.ru/
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