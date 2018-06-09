В Самаре на набережной между Некрасовским и Ленинградским спуском откроется «Город Мастеров»

Выставку-продажу изделий народно-художественного творчества и ремесленничества организует Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара. В ярмарке примут участие 26 народных умельцев со всей Самарской области. Будут представлены изделия ручной работы, в том числе народные костюмы и глиняные игрушки. На выставке можно будет приобрести хлеб, мед и другие натуральные продукты из разных районов губернии.Церемония открытия площадки «Город Мастеров» состоится на территории парковочного кармана между ул. Ленинградской и Некрасовской, напротив дома 117 по ул. Максима Горького, сообщает пресс-служба администрации Самары.