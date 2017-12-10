В Самаре на голову мужчины с крыши дома упала сосулька
10 декабря 2017 14:25
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Как рассказал очевидец: "На улице Кузнецкой на мужчину упала сосулька и пробила голову. Вроде живой, увезли на скорой".
После снегопада организации, обслуживающие здания, должны организовать работу по уборке крыш от снега и наледи. По информации городской администрации, в этом сезоне сформировали 240 бригад для выполнения таких работ.
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