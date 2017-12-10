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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре на голову мужчины с крыши дома упала сосулька

10 декабря 2017 14:25
218
Пострадавшего увезла скорая помощь.
9 декабря, днем, в Самаре пострадал мужчина: ему на голову с крыши упала сосулька, сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев.

Как рассказал очевидец: "На улице Кузнецкой на мужчину упала сосулька и пробила голову. Вроде живой, увезли на скорой".

После снегопада организации, обслуживающие здания, должны организовать работу по уборке крыш от снега и наледи. По информации городской администрации, в этом сезоне сформировали 240 бригад для выполнения таких работ.




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