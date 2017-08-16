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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре на финальную стадию выходит проект по созданию в городе платных парковок

16 августа 2017 19:49
63
Сейчас идут переговоры с инвестором, который готов перечислять до 50% от сборов с платных парковочных мест в городскую казну.
Сейчас идут переговоры с инвестором, который готов перечислять до 50% от сборов с платных парковочных мест в городскую казну.

Также в Самарскую губернскую думу уже направлены поправки, устанавливающие штрафы за неправильную парковку на платных местах. За это нарушение предлагается взыскивать с водителей 1000 рублей, при повторном нарушении – 2000
рублей.

Если дума поддержит поправки, то в ближайшее время можно выходить на концессионный конкурс. Весь пакет документов уже собран. 

Автолюбители, работающие или проживающие в зоне платной парковки, будут иметь возможность парковаться бесплатно, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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