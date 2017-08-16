В Самаре на финальную стадию выходит проект по созданию в городе платных парковок

63

Также в Самарскую губернскую думу уже направлены поправки, устанавливающие штрафы за неправильную парковку на платных местах. За это нарушение предлагается взыскивать с водителей 1000 рублей, при повторном нарушении – 2000рублей.Если дума поддержит поправки, то в ближайшее время можно выходить на концессионный конкурс. Весь пакет документов уже собран.Автолюбители, работающие или проживающие в зоне платной парковки, будут иметь возможность парковаться бесплатно, сообщает пресс-служба администрации Самары.