В Самаре на борьбу со снежной стихией выйдут не только специальные службы, но и чиновники

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Аномальные снегопады вновь атакуют СО. В эту субботу на борьбу со снежной стихией выйдут не только специальные службы, но и чиновники.Губернатор Дмитрий Азаров предложил главам городов и районов области 9 февраля вместе с коллективами провести субботник и очистить дворы от снега.Соответствующая телефонограмма в адрес всех глав муниципальных образований была направлена сегодня, 7 февраля.На субботник выйдут сотрудники администраций муниципалитетов и подведомственных учреждений, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.