В Самаре на Ленинградской состоятся новогодние праздники
25 декабря 2017 11:00
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С 25 по 29 декабря прямо на пешеходной улицы будут проходить интерактивные новогодние представления с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Место проведения - ул. Ленинградская от Молодогвардейской до ул. Куйбышева.
Время: с 15:00 до 18:00.
Приглашаются все желающие, сообщает samru.ru.
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