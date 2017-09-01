В Самаре на Дне микрорайона «КОШЕЛЕВ-проект» перед горожанами выступят звезды российской эстрады

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Для участников и гостей праздника на протяжении всего дня будет организована развлекательная программа, включающая выступление творческих коллективов и спортивные конкурсы.В 19:00 начнется вечерняя программа с официальными поздравлениями, концертом звезд российской эстрады и фейерверком. В этом году приглашенные звезды – Юлиана Караулова и Александр Ревва, сообщает пресс-служба администрации Самары.