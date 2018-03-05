В Самаре на 6-й просеке открылся новый лечебно-реабилитационный центр
5 марта 2018 20:50
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Напомним, здание будущего центра было построено в 70-е годы прошлого века в зеленой зоне Куйбышева. В течение 30 лет объект функционировал как санаторий, а в постсоветское время стал больницей восстановительного лечения. Попытка реконструировать корпуса принималась в начале 2000-х годов, однако к ощутимым результатам не привела.
К идее обновления учреждения вернулись в 2015 году. Правительство области заключило концессионное соглашение с ОАО «Синко». По его условиям, инвестор обязался полностью реконструировать здание и разместить в нем учреждение восстановительной медицины.
Сегодня лечебно-реабилитационный центр «Медгард» уже принимает пациентов. На 3 этажах центра располагается дневной стационар, детская и взрослая поликлиники, отделения лабораторной, ультразвуковой, функциональной и эндоскопической диагностики, кабинеты бальнеологических процедур. Пациентам предоставляется 22 комфортные палаты, в том числе оборудованные для маломобильных граждан.
Оснащение учреждения оценил и Дмитрий Азаров. Вместе с главным врачом центра Андреем Мокеевым он ознакомился с работой учреждения, осмотрел спортивный зал и бассейн с гидромассажем. «На сегодняшний день созданные условия позволяют нам лечить все виды терапевтических заболеваний, а также проводить реабилитацию после хирургических вмешательств, инсультов, и что особенно важно — онкологических болезней, - подчеркнул врач. - Сегодня реабилитация онкобольных налажена в меньшей степени. Перенеся операцию, они сразу попадают в повседневную жизнь, без какой-либо подготовки. Мы же предлагаем необходимый набор процедур, который может поставить человека на ноги».
Еще одно важное условие работы центра – доступность услуг. Так, не менее 720 госпитализаций ежегодно будут осуществляться по тарифам обязательного медицинского страхования. «Согласно концессионному соглашению, половина коечного фонда может быть занята по ОМС. Любому гражданину региона мы готовы предоставить все имеющиеся у нас возможности. Это одна из важных задач, которые мы ставили в рамках реализации проекта», – рассказал генеральный директор ОАО «Синко» Эдуард Мнацаканян.
Новый объект стал хорошим примером государственно-частного партнерства. «Институт ГЧП позволяет сделать сотрудничество межу бизнесом и властью взаимовыгодным. С одной стороны, государство не тратит средства на капитальные вложения, с другой – обеспечивается предоставление качественной услуги, в данном случае медицинской. При этом у инвестора есть гарантия возврата средств», – пояснил глава региона. Он напомнил, что в сфере здравоохранения регион уже реализует 14 проектов ГЧП.
В дополнение к ним в ближайшее время откроются центр гемодиализа, центр ядерной медицины, многофункциональный госпиталь. «Процесс предоставления качественных медицинских услуг в регионе организован успешно. По созданию партнерских медицинских проектов область является одним из лидеров в стране», – отметил Дмитрий Азаров. – В конечном итоге выгоду получают люди. Ради них все это и делается».
Глава региона напомнил, что Президентом страны поставлена задача по увеличению высокотехнологичных операций, развитию санаторно-курортного лечения, созданию условий для лечения тяжелых болезней.
«Президент поставил задачу, чтобы наша страна попала в группу «80+», когда средний возраст граждан превышает 80-летний, – заявил Дмитрий Азаров. – В этом направление уже есть серьезные успехи. Так, в 21 веке в Самарской области продолжительность жизни увеличилась на 8 лет. Сегодня в государстве создаются все условия, чтобы люди ощущали себя здоровыми и вовремя получали медицинскую помощь», сообщает пресс-служба облправительства.
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