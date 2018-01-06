Я нашел ошибку
Главные новости: 
Даты этого праздничного периода не имеются в православном календаре. Начинаются Святки в Сочельник перед Рождеством 6 января и заканчиваются в Сочельник перед Крещением 18 января.
Сегодня начинаются Святки
В программе произведения зарубежных композиторов. Вход свободный.
Вечер вокальной музыки «Рождественские мелодии» в кирхе: Приглашают всех желающих
Главная площадь Самары на протяжении всех новогодних каникул остается центральной площадкой празднования Нового года и народных гуляний.
7 января самарцев приглашают на площадь Куйбышева на Рождественские гуляния
На самом деле отмена внутрисетевого роуминга, чего добивается ФАС, приведет к повышению цен на услуги связи.
Ваши деньги. Что будет с роумингом в январе?
По итогам работы за 2011, 2013 и 2015 год был признан Лучшим следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
В Самаре на 44-ом году жизни скоропостижно скончался сотрудник территориального следственного отдела
Благодарить бога 65-летнему водителю Абдулмеджиду Чупалаеву действительно есть за что. Мужчина перенес четыре инфаркта и два инсульта, но выжил. И хотя у него частично парализована левая рука, он может ходить, говорить, водить машину, совершать намаз – жи
Водитель маршрутки в Махачкале бесплатно возит пассажиров – из благодарности богу
Зрители смогут поближе познакомиться с собаками, пообщаться с ними и, конечно, же сфотографироваться
В поселке Управленческий проходят «Рождественские гонки» на собачьих упряжках
Незаконные свалки и выброс сточных вод являются главными проблемами Байкала.
МЧС подняло 92 автомобиля со дна Байкала. В ходе экологической экспедиции также обнаружили лодки, катера, снегоходы и даже самолет
сегодня  Воскресенье, 7 января, 00:21
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/01:
USD 57.6
-0.03
EUR 68.87
0.08
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре на 44-ом году жизни скоропостижно скончался сотрудник территориального следственного отдела

6 января 2018 14:18
987
По итогам работы за 2011, 2013 и 2015 год был признан Лучшим следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
5 января 2018 года, на 44-ом году жизни скончался заместитель руководителя Ленинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области - капитан юстиции Загуменнов
Владислав Иванович.

Владислав Загуменнов родился в 1974 году в городе Куйбышев. В 2012 году окончил Самарский государственный экономический университет.

В органах Следственного комитета проходил службу с 04.05.2010, последовательно замещая должности следователя, старшего следователя следственного отдела по Промышленному району города Самара, следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Самарской области, заместителя руководителя следственного отдела по городу Сызрань. С 10.07.2017 по 05.01.2018 замещал должность заместителя руководителя Ленинского межрайонного следственного отдела.

По итогам работы за 2011, 2013 и 2015 год был признан Лучшим следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

Прощание состоится 07.01.2018 с 11-00 до 12-00 в здании муниципального казенного учреждения г.о. Самара «Ритуал» ул. Дзержинского, 27, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
6 января 2018  16:38
Даты этого праздничного периода не имеются в православном календаре. Начинаются Святки в Сочельник перед Рождеством 6 января и заканчиваются в Сочельник перед Крещением 18 января.
Сегодня начинаются Святки
Даты этого праздничного периода не имеются в православном календаре. Начинаются Святки в Сочельник перед Рождеством 6 января и заканчиваются в Сочельник перед... Социум
276
6 января 2018  15:56
В программе произведения зарубежных композиторов. Вход свободный.
Вечер вокальной музыки «Рождественские мелодии» в кирхе: Приглашают всех желающих
В программе произведения зарубежных композиторов. Вход свободный.  Социум
186
6 января 2018  15:25
Главная площадь Самары на протяжении всех новогодних каникул остается центральной площадкой празднования Нового года и народных гуляний.
7 января самарцев приглашают на площадь Куйбышева на Рождественские гуляния
Главная площадь Самары на протяжении всех новогодних каникул остается центральной площадкой празднования Нового года и народных гуляний.  Социум
288
Весь список

Здравоохранение
29 декабря 2017  09:43
В новогодние праздники в Самаре пациентов с травмами глаз будут принимать круглосуточно Пострадавших примут в больнице им. Ерошевского.
В новогодние праздники в Самаре пациентов с травмами глаз будут принимать круглосуточно
Пострадавших примут в больнице им. Ерошевского. Здравоохранение
205
28 декабря 2017  15:36
Взрыв петарды, ожог от новогоднего салюта могут обернуться сильнейшей травмой глаза, которая приведет к потере зрения, такие же последствия могут быть и при попадании пробки от шампанского в глаз (скорость полета которой от 40 км/ч). Одно мгновение может
Берегите глаза от "новогодних" травм: чаще всего их получают из-за собственной невнимательности и даже беспечности
Взрыв петарды, ожог от новогоднего салюта могут обернуться сильнейшей травмой глаза, которая приведет к потере зрения, такие же последствия могут быть и при... Здравоохранение
251
25 декабря 2017  17:17
В современном здании фельдшерско-акушерского пункта несколько помещений.
В селе Токмакла открывается новый фельдшеро-акушерский пункт
В современном здании фельдшерско-акушерского пункта несколько помещений.   Здравоохранение
253
Весь список
Новости медицины
5 января 2018  20:07
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
 Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
70
22 декабря 2017  22:03
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
 Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
184
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
629
Весь список
Туризм
18 декабря 2017  10:46
Самара вошла в топ-10 городов России с наименьшими расходами туристов на жилье Рейтинг составлен по итогам броней жилья туристами в 2017 году.
Самара вошла в топ-10 городов России с наименьшими расходами туристов на жилье
Рейтинг составлен по итогам броней жилья туристами в 2017 году.  Туризм
276
15 декабря 2017  13:26
РФ готова подписать документ о возобновлении полетов с Египтом Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
РФ готова подписать документ о возобновлении полетов с Египтом
Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Туризм
288
14 декабря 2017  10:10
Россия ожидает рост турпотока из Китая на 18% по итогам года В прошлом году РФ посетили более 1,2 млн китайцев.
Россия ожидает рост турпотока из Китая на 18% по итогам года
В прошлом году РФ посетили более 1,2 млн китайцев. Туризм
211
Весь список
Образование
25 декабря 2017  15:40
Только в случае хороших результатов тестов на клеточных культурах и испытаний на животных полученное вещество можно будет патентовать.
Ученые Самарского Политеха разработали схему реакции для борьбы с диабетом
Только в случае хороших результатов тестов на клеточных культурах и испытаний на животных полученное вещество можно будет патентовать.  Образование
262
22 декабря 2017  18:45
Васильева добавила, что министерство будет заниматься развитием онлайн-образования.
Министр образования Ольга Васильева рассказала о компьютерной безграмотности учителей
Васильева добавила, что министерство будет заниматься развитием онлайн-образования.  Образование
397
16 декабря 2017  13:50
Три вуза Самарской области признаны центрами инновационного, технологического и социального развития региона Заявки на участие в конкурсе в Министерство образования и науки РФ поступили от 121 вуза из 63 субъектов.
Три вуза Самарской области признаны центрами инновационного, технологического и социального развития региона
Заявки на участие в конкурсе в Министерство образования и науки РФ поступили от 121 вуза из 63 субъектов. Образование
566
Весь список

Культура
2 января 2018  13:06
Самарцев приглашают бесплатно посетить выставку «Россия - моя история» Акция продлится в новогодние праздники.
Самарцев приглашают бесплатно посетить выставку «Россия - моя история»
Акция продлится в новогодние праздники.
Культура
403
30 декабря 2017  11:19
В канун Рождества в Самаре зазвучит редкий клавесин
В канун Рождества в Самаре зазвучит редкий клавесин
Концерт состоится в гостиной музея модерна. Культура
319
29 декабря 2017  11:30
В Самаре прозвучат
В Самаре прозвучат "Колядки на Ленинградке"
Более 100 фольклористов пройдут по улице Ленинградской. Культура
257
Весь список
Мода
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
464
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
449
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
622
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6021
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2255
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9191
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2827
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10960
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3218
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2962
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1803
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2193
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2087
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1745
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3373
Весь список

Мероприятия
Дед Мороз побывал в гостях у подшефных ребят из реабилитационного центра в Кинеле
Любой желающий может принять участие в мотопробеге Дедов Морозов и Снегурочек по Самаре
Деды Морозы сыграли в футбол со сборной самарских детей из школ-интернатов
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда