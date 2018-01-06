В Самаре на 44-ом году жизни скоропостижно скончался сотрудник территориального следственного отдела

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Владислав Загуменнов родился в 1974 году в городе Куйбышев. В 2012 году окончил Самарский государственный экономический университет.В органах Следственного комитета проходил службу с 04.05.2010, последовательно замещая должности следователя, старшего следователя следственного отдела по Промышленному району города Самара, следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Самарской области, заместителя руководителя следственного отдела по городу Сызрань. С 10.07.2017 по 05.01.2018 замещал должность заместителя руководителя Ленинского межрайонного следственного отдела.По итогам работы за 2011, 2013 и 2015 год был признан Лучшим следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.Прощание состоится 07.01.2018 с 11-00 до 12-00 в здании муниципального казенного учреждения г.о. Самара «Ритуал» ул. Дзержинского, 27, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.