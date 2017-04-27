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В Самаре молодежь вместе с ветеранами высадили 20 кустов сирени

27 апреля 2017 18:16
122
Сирень была и остается символом Победы. Именно с букетами сирени в мае 1945 года встречали советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой.
27 апреля 2017 года представители молодежных организаций вместе с ветеранами высадили 20 кустов сирени. Цветущая аллея появилась на площадке перед МБУ «Дворец ветеранов» в Советском районе Самары.

Горожане поддержали Всероссийскую акцию «Сирень Победы», посвященную празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Сирень была и остается символом Победы. Именно с букетами сирени в мае 1945 года встречали советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой. В знак памяти и уважения к героям Второй мировой войны по всей стране волонтеры, студенты, школьники в эти дни сажают памятные аллеи.

Активисты Совета ветеранов Советского района будут ухаживать за молодыми деревьями и рассчитывают, что уже следующей весной горожане смогут любоваться цветущей сиренью Победы, сообщает пресс-служба администрации Самары.

 
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Комментарии



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