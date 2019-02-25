В Самаре масленичные гуляния организуют на 193 площадках
25 февраля 2019 14:51
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В этом году Масленицу отмечают с 4 по 10 марта. Праздничные мероприятия, посвященные проводам русской зимы, пройдут на территории всех районов Самары. По словам заместителя руководителя Департамента культуры и молодежной политики Светланы Лановенко, культурно-массовые мероприятия будут проходить на 193 площадках – не только на территории общественных пространств, но и во дворах, вблизи социальных объектов. Самарцы смогут проводить зиму в сквере имени Санфировой, в парке имени 50-летия Октября, на площади Кирова, на площадке у ДК «Луч», у ДК в поселке Зубчаниновка, у ДК «Чайка», у ДК «Пламя» в Прибрежном, в сквере 4-го квартала поселка Мехзавод, у ДК «Нефтяник», в Струковском саду, сквере имени Мичурина, в Загородном парке, в парке Гагарина, на Ленинградской, в парке Победы, в сквере имени Чехова и других местах.
Самые масштабное празднования по традиции пройдут на площади Куйбышева. В этом году здесь будет развернуто девять тематических площадок – «Встречаем весну в усадьбе самарского Деда Мороза», «Самарский самовар», «Маслена», «Народные забавы», «Город мастеров», «Спортивный городок», а также центральная сцена, малая сцена и площадка с дополнительными активностями.
«Площадка усадьбы самарского Деда Мороза будет работать с 8 по 10 марта с 12.00 до 20.00. На ее территории появятся весенние арт-объекты: столбы-колесо с лентами, «вертушки», перголы, а также будут работать три станции активностей: волшебное дерево и Сова, избушка с Бабой-Ягой, «Печка» с Емелей. В самом доме Деда Мороза посетителей ожидает творческая программа с участием Дед Мороза, Снегурочки и Весны, а возле усадьбы откроют детский городок аттракционов и установят фотозону», - рассказала Светлана Лановенко.
В последний день масленичных гуляний – 10 марта – на центральной сцене на площади Куйбышева выступят лучшие творческие коллективы города и области: Государственный Волжский русский народный хор имени Милославова, театр народной песни «Добро», фольклорные и эстрадные исполнители, а также приглашенные гости – Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин.
На малой сцене, оформленной в стилистике ярмарочного балагана, выступят театральные коллективы театра юного зрителя «СамАРТ», областного театра кукол, театра кукол «Лукоморье» и самарского кукольного театра Виктора Михайлова.
Не пройдут масленичные гуляния и без русских народных забав, таких, как бой на подушках, гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях, подъём на столб с призами. Также на площади будут проходить кулинарные поединки, спортивные соревнования и мастер-классы, конкурсы народных песен и частушек. Гостей праздника будет угостят горячим чаем и блинами. Отведать лакомство можно будет в декоративно оформленных избушках.
Кроме того, с 8 по 10 марта на площади будет работать выставка-ярмарка «Город мастеров». В ярмарке планируется участие 132 мастеров из Самары, Чапаевска, Сызрани, Похвистнево, Бугуруслана, Ульяновска и Оренбурга, передает пресс-служба горадминистрации.
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