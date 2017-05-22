В Самаре летом планируют провести ряд спортивных мероприятий
22 мая 2017 18:59
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С 5 июня стартует проект «Ни дня без футбола». В его рамках самарские ребята смогут познакомиться с традициями, историей, правилами этого вида спорта. Они примут участие в спортивных эстафетах и викторинах, конкурсе болельщиков, встретятся с ветеранами и участниками футбольной команды «Крылья Советов».
В середине июня на набережной пройдет большой спортивный праздник, посвященный открытию Кубка Конфедераций FIFA 2017. Принять участие в нем смогут все желающие.
Уже в восьмой раз состоится турнир «Лето с футбольным мячом». По планам, в этом году в нем примет участие более 3000 человек.
Большое внимание будет уделено и пляжным видам спорта. В начале августа, по традиции, пройдет Фестиваль пляжных видов спорта среди команд Ассоциации городов Поволжья. В нем примут участие спортсмены из Нижнего Новгорода, Ульяновска, Кирова, Пензы, Саранска, Саратова, Казани, Ижевска и других городов.
В нашем городе вновь пройдет Кубок России по пляжному футболу. Соревнования подобного масштаба проводятся в Самаре уже на протяжении 7 лет.
В этом году впервые состоится открытый легкоатлетический марафон. Его участникам предстоит пробежать маршрут длиной более 42 км в исторической части Самары.
На протяжении летних месяцев в парках и на набережной Волги будут организованы бесплатные занятия по йоге, фитнесу, скандинавской ходьбе и общефизической подготовке.
Во всех районах города будут продолжать свою работу более 100 тренеров по месту жительства, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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