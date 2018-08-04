В Самаре крысы полакомились "шаурмой № 1" прямо на прилавке — видео

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На кадрах видно, как два крупных грызуна бегают по прилавку и таскают нарезанное мясо с подносов. Заведение с необычными гурманами называется "Шаурма № 1 у Сахиба" и находится возле ЦУМа.Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).