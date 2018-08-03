В Самаре кинотеатр под открытым небом «Филин» возобновил свою работу

98

Ежедневно с 20.30 на экране кинотеатра проходят показы фильмов разных жанров: комедии, блокбастеры, исторические и советские кинофильмы, а также мелодрамы и «art house».Днём открытый кинотеатр превращается в творческую площадку для самых разнообразных мероприятий, которые могут быть интересны абсолютно всем: интерактивные программы, мастер-классы, выставки, показы, театральные постановки, концерты и фестивали. Работает читальный зал, настольные игры, детская площадка. Каждый день проходят различные мастер-классы и занятия: по йоге, по современному танцу, по экспериментальным танцам, по игре на барабанах и др.Вход в кинотеатр бесплатный. Подробное расписание сеансов в официальной группе кинотеатра в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/filincinema, передает пресс-служба администрации Самары.