В Самаре к завершается строительство двух 21-этажных жилых домов на пересечении ул. Блюхера и Советской Армии

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Из 12401 кв.м. жилья 2945 кв.м. – а это 65 квартир - после ввода объекта в эксплуатацию получит администрация г.о. Самара по условиям муниципального контракта в рамках реализации программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».По словам заместителя исполнительного директора СОФЖИ Н.В. Ладовой, условия муниципального контракта предполагают передачу квартир с чистовой отделкой, полностью готовых к проживанию. «В квартире есть все: сантехнические приборы, приборы учета, стены оклеены обоями, на полу – линолеум, - уточняет Н.В. Ладова. - Приятным дополнением вмуниципальных квартирах является витражное остекление и прекрасный вид из окон верхних этажей».По данным проектной декларации срок ввода объекта в эксплуатацию – середина 2017 года. Однако дом уже практически готов: подключены все коммуникации, завершен чистовой ремонт. По словам руководителя департамента строительства СОФЖИ Самойлова, как только позволит погода, будут завершены работы по обустройству территории, и дома будутвведены в эксплуатацию, сообщает пресс-служба облправительства.