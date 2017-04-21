В Самаре к 75-летию "Крыльев" запущен трамвай в клубных цветах со специальным оформлением

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Сегодня пассажиры клубного трамвая, начиная с обеда, могут получить у кондукторов билеты на игру "Крылья Советов" – "Рубин", которая состоится в воскресенье, 23 апреля, на стадионе "Металлург". Пассажиры позитивно реагировали на неожиданное и приятное предложение посетить игру.– Мы переехали с Металлурга в центр города несколько лет назад и перестали ходить на футбол. Но раз клуб пошел в народ и предложил билеты таким необычным и интересным способом, то мы обязательно придем на игру с "Рубином" и, думаю, возобновим походы на стадион, – поделилась своими эмоциями пассажирка трамвая Наталья Гриненко.Перед следующими домашними матчами "Крылья" вновь проведут акции в клубном трамвае, сообщает пресс-служба ФК "КС".