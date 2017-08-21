В Самаре идет подготовка ко Дню города

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Руководитель Департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова рассказала, что празднование будет проходить на второй очереди самарской набережной, где организуют пять тематических площадок.Так, у бассейна ЦСКА будет работать площадка «Спортивная Самара». Здесь пройдет летняя Спартакиада среди детских дворовых команд по мини-футболу, настольному теннису, шашкам, дартс. Также запланировано участие партнеров FIFA с интерактивными программами, автограф-сессии послов Чемпионата мира и многое другое.На Маяковском спуске установят «Музыкальную сцену». Здесь будут представлены программы лауреатов Грушинского фестиваля, «Виват Баян» и других. Жители и гости города смогут насладиться барабанной, симфонической, баянной и джазовой музыкой, а также авторской песней.Специально для любителей театрального искусства будет работать «Театральная сцена». В творческой программе примут участие артисты профессиональных и любительских театров Самары и Самарской области.На Чкаловском спуске будет работать так называемая «Молодая сцена». Здесь будут представлены площадки молодежного форума iВолга, движения WorldSkills Russia, фестиваля «Студенческая весна». Также здесь пройдет КВН-марафон.Главной площадкой для торжеств станет набережная в районе Полевого спуска. Здесь будет организована выставка военной техники, выставка наград, которых был удостоен город в разные годы. На сцене выступят самарские и российские творческие коллективы. В воздухе пройдут показательные выступления пилотных групп «Соколы России», а на воде - парад кораблей. Здесь же, на центральной площадке, состоится праздничный салют.Торжества, посвященные Дню города, пройдут и в каждом районе Самары.Всего в период с 6 по 11 сентября планируется провести 44 районных мероприятия. сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото samadm.ru