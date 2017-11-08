В Самаре идет подготовка к началу работы елочных базаров
8 ноября 2017 13:50
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Как пишет Samru.ru со ссылкой на источник в МП «Ярмарки Самары», в настоящее время продолжается прием заявок от местных предпринимателей - на получение права торговли хвойными деревьями. Последний день приема - 15 ноября.
По словам источника портала, всего в городе в этом году планируется открыть около 180 официальных ёлочных базаров. Точки начнут работу 5 декабря и закроются 31 декабря.
Площадь каждого торгового места не превысит 15 кв. метров. Чтобы елки не мешали транспорту и прохожим, на базаре единовременно можно будет держать до 200 деревьев.
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