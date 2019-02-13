В Самаре и Тольятти отметят День влюбленных

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В Самарском Дворце бракосочетания (г.о. Самара, ул. Молодогвардейская, 238) в 12.00 пройдет торжественное мероприятие «Место для счастья – здесь. Время для счастья - сейчас», в рамках которого стартует благотворительная акция «Книга с любовью».В Дворце бракосочетания Тольятти (ул. Революционная, 25) в 12.00 пройдет тематическая регистрация заключения брака, посвященная году Театра, «Главные роли - муж и жена!», передает пресс-служба облправительства.