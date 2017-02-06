В Самаре и Тольятти УПЧ будет проведен областной целевой прием граждан по вопросам здравоохранения
6 февраля 2017 17:58
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Актуальность данного направления работы была подтверждена социологическим опросом, проведенным по инициативе Уполномоченного, согласно которому наиболее значимым правом респонденты назвали именно право на бесплатную медицинскую помощь.
В целевом приеме помимо Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой примут участие члены Общественного совета, сотрудники аппарата Уполномоченного и общественные помощники Уполномоченного.
На территории муниципальных образований проведение целевого приема будет осуществляться силами общественных помощников Уполномоченного. Планируемые площадки проведения целевого приема граждан – муниципальные учреждения здравоохранения, расположенные в административных центрах соответствующих муниципальных образований.
На территории городского округа Самара целевой прием планируется провести на следующих площадках.
1. 2. Самарская областная клиническая больницы имени В.Д. Середавина ( ул. Ташкентская, д. 159) – с участием
Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой.
3. Самарская городская клиническая больница № 2 имени Н.А. Семашко ( ул. Калинина, д. 32) – с участием сотрудника аппарата Уполномоченного и члена Общественного совета.
4. Самарская городская клиническая больница № 1 имени Н.И. Пирогова ( ул. Полевая, д. 80) – с участием общественного
помощника Уполномоченного и члена Общественного совета.
5. Самарский областной клинический кардиологический диспансер (ул. Аэродромная, д. 43) – с участием сотрудника аппарата
Уполномоченного и члена Общественного совета.
6. Самарская городская поликлиника №9 ( ул. Челюскинцев, д. 1) – с участием сотрудника аппарата Уполномоченного и
члена Общественного совета.
7. Самарская областная клиническая больница №2 (ул. Чапаевская, д. 165) – с участием сотрудника аппарата Уполномоченного и члена Общественного совета.
На территории городского округа Тольятти целевой прием планируется провести на следующих площадках.
1. Тольяттинская городская клиническая больница № 2 имени В.В.Баныкина (ул. Баныкина, д. 8) – с участием сотрудника
аппарата Уполномоченного и члена Общественного совета.
2. Тольяттинская городская больница № 4 (ул. Механизаторов, д. 37) – с участием члена Общественного совета.
3. Тольяттинская городская поликлиника № 1 (Приморский б-р., д. 24) – с участием общественного помощника
Уполномоченного.
В ходе приёма гражданам будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения проблем, а при наличии оснований – приняты меры по содействию в реализации прав или устранению допущенных нарушений в сфере здравоохранения.
Внимание! Прием будет проходить без предварительной записи в порядке живой очереди.
Начало приема: 10.00
Телефон для справок: 8(846)337-29- 03, сообщает пресс-служба УПЧ в Самарской области.
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