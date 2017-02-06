В Самаре и Тольятти УПЧ будет проведен областной целевой прием граждан по вопросам здравоохранения

40

Актуальность данного направления работы была подтверждена социологическим опросом, проведенным по инициативе Уполномоченного, согласно которому наиболее значимым правом респонденты назвали именно право на бесплатную медицинскую помощь.В целевом приеме помимо Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой примут участие члены Общественного совета, сотрудники аппарата Уполномоченного и общественные помощники Уполномоченного.На территории муниципальных образований проведение целевого приема будет осуществляться силами общественных помощников Уполномоченного. Планируемые площадки проведения целевого приема граждан – муниципальные учреждения здравоохранения, расположенные в административных центрах соответствующих муниципальных образований.целевой прием планируется провести на следующих площадках.1. 2. Самарская областная клиническая больницы имени В.Д. Середавина ( ул. Ташкентская, д. 159) – с участиемУполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой.3. Самарская городская клиническая больница № 2 имени Н.А. Семашко ( ул. Калинина, д. 32) – с участием сотрудника аппарата Уполномоченного и члена Общественного совета.4. Самарская городская клиническая больница № 1 имени Н.И. Пирогова ( ул. Полевая, д. 80) – с участием общественногопомощника Уполномоченного и члена Общественного совета.5. Самарский областной клинический кардиологический диспансер (ул. Аэродромная, д. 43) – с участием сотрудника аппаратаУполномоченного и члена Общественного совета.6. Самарская городская поликлиника №9 ( ул. Челюскинцев, д. 1) – с участием сотрудника аппарата Уполномоченного ичлена Общественного совета.7. Самарская областная клиническая больница №2 (ул. Чапаевская, д. 165) – с участием сотрудника аппарата Уполномоченного и члена Общественного совета.целевой прием планируется провести на следующих площадках.1. Тольяттинская городская клиническая больница № 2 имени В.В.Баныкина (ул. Баныкина, д. 8) – с участием сотрудникааппарата Уполномоченного и члена Общественного совета.2. Тольяттинская городская больница № 4 (ул. Механизаторов, д. 37) – с участием члена Общественного совета.3. Тольяттинская городская поликлиника № 1 (Приморский б-р., д. 24) – с участием общественного помощникаУполномоченного.В ходе приёма гражданам будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения проблем, а при наличии оснований – приняты меры по содействию в реализации прав или устранению допущенных нарушений в сфере здравоохранения.