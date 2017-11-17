В Самаре хотят спасти памятник Масленникову

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Памятник Александру Масленникову расположен на территории, где ранее находился завод его имени (ЗИМ). Оно носило имя Александра Масленникова с 1922 года. К сожалению, предприятие более не существует. Но один из центральных проспектов нашего города по-прежнему носит имя Александра Масленникова.Памятник Александру Масленникову напоминает о славной и значимой странице истории и нашего города, и нашей страны. У нас сохранился единственный в стране памятник этому общественному деятелю.Движение «Суть Времени» 18 ноября, в субботу с 13 до 15 часов проводит пикет на пересечении улиц Ново-Садовой и Луначарского, со стороны КРЦ «Звезда». Цель пикета — еще раз обратить внимание властей на эту проблему.