В Самаре готовят экскурсоводов по стадиону "Самара Арена" для будущей работы с желающими попасть на объект ЧМ-2018

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Раздевалки для футболистов, зал для проведения пресс-конференций, медиа-трибуна, вип-зона. Все эти места ранее были недоступны для большинства болельщиков. Однако совсем скоро футбольные фанаты смогут вновь окунуться в атмосферу чемпионата мира и побывать там, где ступала нога их спортивных кумиров. Правда, сделать это можно будет лишь в сопровождении аккредитованных экскурсоводов. Первое их знакомство с "Самара Ареной" уже состоялась в день матча "Крыльев Советов" с действующим чемпионом России - "Локомотивом".