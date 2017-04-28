В Самаре «городские волонтеры» устроили праздничный забег

Я нашел ошибку
Главные новости: 
МП «Благоустройство» осуществило незаконные начисления денежных средств на общую сумму 189 тыс.рублей в качестве компенсации затрат на возмещение административных штрафов, наложенных на должностных лиц предприятия ввиду ненадлежащей организации и выполнения работ по содержанию дорог.
В Самаре на МП «Благоустройство» за растрату денежных средств заведено уголовное дело
В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведено более 30 допросов, 5 обысков и осмотров места происшествия (предметов), комплексная психолого - психиатрическая экспертиза.
В Самарской области владелец подсобного хозяйства за использование рабского труда на 4.5 года отправится в колонию
В настоящее время в теплицах выращивается более 1,5 млн. цветов, что позволит увеличить площадь городских цветников до 28,3 тысячи кв. м.
В Самаре высадят 5000 кустов гортензии
Он украл из автомобиля
В Сызрани полицейские задержали автовора
Возглавил трудовой десант министр строительства Александр Баландин.
Сотрудники СОФЖИ вместе с работниками минстроя приняли участие в городском субботнике
На контроле экспертов ОНФ «Народная экспертиза» находится порядка 15 домов в разных районах Самарской области, построенных по программе переселения из ветхого жилья, в которых ранее были выявлены серьезные строительные нарушения.
В Самарской области в новых домах для переселенцев из ветхого жилья ОНФ обнаружил плесень и разбитые окна
В настоящее время оперативники установили причастность подозреваемых к совершению семи грабежей и одной кражи в Тольятти, а также к семи ограблениям в Самаре. По данным фактам органами предварительного следствия органов внутренних дел Самарской области возбуждены уголовные дела.
В Тольятти задержаны два молодых человека, грабившие женщин на парковках
За 50 дней до старта Кубка Конфедераций FIFA 2017. Ребят поддержала Посол Самары, города-организатора ЧМ-2018, паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Николь Родомакина.
В Самаре «городские волонтеры» устроили праздничный забег
сегодня  Пятница, 28 апреля, 18:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/04:
USD 56.97
0.66
EUR 62.17
0.66
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре «городские волонтеры» устроили праздничный забег

28 апреля 2017 14:54
130
За 50 дней до старта Кубка Конфедераций FIFA 2017. Ребят поддержала Посол Самары, города-организатора ЧМ-2018, паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Николь Родомакина.
Ребят поддержала Посол Самары, города-организатора ЧМ-2018, паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Николь Родомакина.

Участники программы «Городские волонтеры» ЧМ-2018 города-организатора Самары приняли участие в традиционной городской легкоатлетической эстафете, которая прошла 28 апреля в парке Гагарина.

Будущие добровольцы мирового футбольного первенства сейчас готовятся к своему главному тестовому мероприятию – самарские ребята будут помогать участникам, гостям и организаторам Кубка Конфедераций FIFA 2017 в России, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Сочи, Казани, Москве и Санкт-Петербурге.

28 апреля, в символическую дату – 50 дней до старта турнира – в Самаре проходила ежегодная легкоатлетическая эстафета. В этом году участие в эстафете приняли команды юношей и девушек, сформированные из учащихся вузов, ссузов, профессиональных училищ и общеобразовательных школ Самары.

Праздничным открытием соревнований стал забег «городских волонтеров». В их импровизированную сборную вошли и студенты, и представители серебряных волонтеров. Под аплодисменты трибун они вместе пробежали круг по стадиону, минуя на своем пути символические отметки с расстояниями, которые им предстоит скоро проехать, чтобы добраться до городов-
организаторов Кубка Конфедераций FIFA 2017 – Казани, Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга.

«Я рада сегодня поддержать наших волонтеров, – рассказала Николь Родомакина. – Здорово, что 50 дней до старта Кубка Конфедераций FIFA они отмечают, участвуя в легкоатлетической эстафете. Считаю, что спортивные волонтеры сами должны быть в хорошей физической форме, и мне нравится, что самарские добровольцы это поддерживают».

Паралимпийская чемпионка по прыжкам в длину, заслуженный мастер спорта России, Николь также дала ребятам советы по тому, какие правила нужно соблюдать, чтобы непрофессиональные пробежки действительно приносили пользу, а также пожелала удачного участия в Кубке Конфедераций FIFA 2017.

«Когда смотришь со стороны, думаешь, что пробежать круг по стадиону – это нечего делать, – поделилась активист программы «Городские волонтеры» Светлана Головина. – Но стоит самому выйти на дистанцию, как понимаешь, что такое профессиональный спорт. Волонтерам важно понимать, какой труд при подготовке проделывают спортсмены, чтобы потом собирать на соревнованиях полные трибуны болельщиков. Поэтому сегодняшний забег – это тоже часть нашей подготовки к помощи на спортивных мероприятиях. Мы очень ждем старта турниров и будем к ним готовы», сообщает пресс-служба облправительства. 

Фото    Анар Мовсумов



На кухне основной зоной является место, где происходит изготовление блюд. Соответственно место должно быть оборудовано соответствующим образом. На сайте https://decor-skinali.ru вашему вниманию представлены скинали. Заходите и выбирайте.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
28 апреля 2017  16:13
Возглавил трудовой десант министр строительства Александр Баландин.
Сотрудники СОФЖИ вместе с работниками минстроя приняли участие в городском субботнике
Возглавил трудовой десант министр строительства Александр Баландин.  Социум
109
28 апреля 2017  15:21
На контроле экспертов ОНФ «Народная экспертиза» находится порядка 15 домов в разных районах Самарской области, построенных по программе переселения из ветхого жилья, в которых ранее были выявлены серьезные строительные нарушения.
В Самарской области в новых домах для переселенцев из ветхого жилья ОНФ обнаружил плесень и разбитые окна
На контроле экспертов  ОНФ «Народная экспертиза» находится порядка 15 домов в разных районах Самарской области, построенных по программе переселения из... Социум
141
28 апреля 2017  14:54
За 50 дней до старта Кубка Конфедераций FIFA 2017. Ребят поддержала Посол Самары, города-организатора ЧМ-2018, паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Николь Родомакина.
В Самаре «городские волонтеры» устроили праздничный забег
За 50 дней до старта Кубка Конфедераций FIFA 2017. Ребят поддержала Посол Самары, города-организатора ЧМ-2018, паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Николь... Социум
129
Весь список

Здравоохранение
28 апреля 2017  13:26
Из больниц и аптек изымают 3 популярных лекарства
Из больниц и аптек изымают 3 популярных лекарства
Выявлена нежелательная реакция на введение этого вещества. Здравоохранение
174
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
156
26 апреля 2017  22:53
В текущем году данное мероприятие проходит под лозунгом «Вакцины приносят результат».
В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная старту Европейской недели иммунизации
 В текущем году данное мероприятие проходит под лозунгом «Вакцины приносят результат».  Здравоохранение
228
Весь список

Туризм
28 апреля 2017  17:09
Санкт-Петербург – город души!
Санкт-Петербург – город души!
 Петербург всегда отличался от всех городов России тем, что обладал особенной атмосферой и мог удивить каждого, кто приезжал в него.  Туризм
12
28 апреля 2017  11:45
Летом 2017 года Самару и Абхазию свяжет поезд
Летом 2017 года Самару и Абхазию свяжет поезд
В составе поезда – плацкартные вагоны, вагоны купе и СВ. Туризм
155
21 апреля 2017  09:12
Ростуризм поддержал идею о налоговом вычете для путешествующих по России
Ростуризм поддержал идею о налоговом вычете для путешествующих по России
Ожидается, что нововведение положительно скажется на путешествиях по нашей стране. Туризм
257
Весь список
Образование
28 апреля 2017  10:57
Через год после запуска самарский
Через год после запуска самарский "АИСТ-2Д" продолжает программу научных экспериментов в космосе
Программа рассчитана на три года. Образование
139
27 апреля 2017  20:43
Губернатор вручил В.Н.Пономаренко ключи от автомобиля Lada Granta.
«Учителем года Самарской области-2017» стал преподаватель математики самарской школы №132 Владимир Пономаренко
Губернатор вручил В.Н.Пономаренко ключи от автомобиля Lada Granta.  Образование
466
27 апреля 2017  12:17
В Самаре наградят самые творческие ссузы области
В Самаре наградят самые творческие ссузы области
Зритель увидит 16 студенческих номеров. Образование
157
Весь список

Культура
27 апреля 2017  11:32
Проект «Музыка модерна» представит в Самаре программу, посвященную испанским композиторам.
Проект «Музыка модерна» представит в Самаре программу, посвященную испанским композиторам
Выступит одна из самых интересных молодых певиц Самары Яна Дьякова. Культура
194
26 апреля 2017  12:08
Литературная гостиная с писателем Алексеем Солоницыным пройдет в Самаре
Литературная гостиная с писателем Алексеем Солоницыным пройдет в Самаре
На встречу приглашены ветераны, школьники, представители общественности. Культура
176
26 апреля 2017  11:35
В Театр
В Театр "Самарская площадь" приехала режиссер из Москвы
Репетиции нового спектакля начинаются 26 апреля. Культура
184
Весь список
Мода
16 апреля 2017  11:48
Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
 Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
175
13 апреля 2017  18:32
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
 Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы.  Мода
111
31 марта 2017  14:45
Очарование и ценность серебряных колец
Очарование и ценность серебряных колец
 Казалось бы, что особенного в простом серебряном колечке, которое украшает ваш палец? Серебряные кольца заняли весьма почитаемое место в культурах по всему... Мода
199
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
156
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
721
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
961
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1161
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2509
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1468
Весь список

Фоторепортажи
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
379
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
829
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2051
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3077
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3155
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
12093
Весь список

Мероприятия
В Самаре «городские волонтеры» устроили праздничный забег
На аэродроме «Бобровка» в Самарской области пройдет авиационно-спортивный праздник
Межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест» пройдет в Самаре
Весь список
Популярное
за сегодня

АО «Стройтрансгаз» начало надвижку пролетного строения Фрунзенского моста

672

Тарифы на проезд в самарских электричках изменятся

449

78-летний ученый выиграл Science Slam Samara

394
за неделю

Полиция задержала одного из организаторов митинга пенсионеров депутата СГД Михаила Матвеева

2861

Суд выдал исполнительный лист к Администрации и главе Самары для обеспечения марша 23 апреля на проспекте Ленина

2367

В Самаре прошел митинг пенсионеров под лозунгом «Меркушкина в отставку!»

2199
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда