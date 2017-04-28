В Самаре «городские волонтеры» устроили праздничный забег
28 апреля 2017 14:54
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Участники программы «Городские волонтеры» ЧМ-2018 города-организатора Самары приняли участие в традиционной городской легкоатлетической эстафете, которая прошла 28 апреля в парке Гагарина.
Будущие добровольцы мирового футбольного первенства сейчас готовятся к своему главному тестовому мероприятию – самарские ребята будут помогать участникам, гостям и организаторам Кубка Конфедераций FIFA 2017 в России, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Сочи, Казани, Москве и Санкт-Петербурге.
28 апреля, в символическую дату – 50 дней до старта турнира – в Самаре проходила ежегодная легкоатлетическая эстафета. В этом году участие в эстафете приняли команды юношей и девушек, сформированные из учащихся вузов, ссузов, профессиональных училищ и общеобразовательных школ Самары.
Праздничным открытием соревнований стал забег «городских волонтеров». В их импровизированную сборную вошли и студенты, и представители серебряных волонтеров. Под аплодисменты трибун они вместе пробежали круг по стадиону, минуя на своем пути символические отметки с расстояниями, которые им предстоит скоро проехать, чтобы добраться до городов-
организаторов Кубка Конфедераций FIFA 2017 – Казани, Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга.
«Я рада сегодня поддержать наших волонтеров, – рассказала Николь Родомакина. – Здорово, что 50 дней до старта Кубка Конфедераций FIFA они отмечают, участвуя в легкоатлетической эстафете. Считаю, что спортивные волонтеры сами должны быть в хорошей физической форме, и мне нравится, что самарские добровольцы это поддерживают».
Паралимпийская чемпионка по прыжкам в длину, заслуженный мастер спорта России, Николь также дала ребятам советы по тому, какие правила нужно соблюдать, чтобы непрофессиональные пробежки действительно приносили пользу, а также пожелала удачного участия в Кубке Конфедераций FIFA 2017.
«Когда смотришь со стороны, думаешь, что пробежать круг по стадиону – это нечего делать, – поделилась активист программы «Городские волонтеры» Светлана Головина. – Но стоит самому выйти на дистанцию, как понимаешь, что такое профессиональный спорт. Волонтерам важно понимать, какой труд при подготовке проделывают спортсмены, чтобы потом собирать на соревнованиях полные трибуны болельщиков. Поэтому сегодняшний забег – это тоже часть нашей подготовки к помощи на спортивных мероприятиях. Мы очень ждем старта турниров и будем к ним готовы», сообщает пресс-служба облправительства.
Фото Анар Мовсумов
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