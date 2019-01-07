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Во всех храмах СО проходят праздничные богослужения. В Самаре главное всенощное бдение проходит в одном из самых "молодых" храмов - в Софийском соборе.Рождественское богослужение, которое возглавил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий, в Софийском соборе проходит впервые.Вместе с сотнями верующих в храме глава региона Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департаиента информационной политики СО.