В Самаре дождливая погода не стала помехой хорошему настроению и спортивному задору

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Дождливая погода не стала помехой хорошему настроению и спортивному задору!Торжество в Самаре началось на набережной Волги,где стартовала акция #МыЕдины. Здесь проходят мастер-классы, флеш-мобы, спортивные состязания, выставки национальных костюмов: в СО в мире и согласии живут представители более 150 национальностей."Я горжусь тем, что я родился и вырос в Самаре, горжусь тем, что традиции нашей земли важны для каждого. Я горжусь тем, что сегодня мы вместе - мы едины"!- подчеркнул Дмитрий Азаров.Тысячи самарцев и гостей города объединил забег "Самарская миля". Губернатор Дмитрий Азаров дал старт массовому забегу. Участние в нем приняли тысячи самарцев - от мала до велика.Дистанция забега равна 1586 метров - напоминание о дате основания столицы губернии." Самарская миля" стала частью традиционного полумарафона в честь Дня народного единства.Еще один сюрприз самарцев ждал на склоне пл.Славы. Яркий и масштабный флешмоб #ЯТАНЦУЮПОСАМАРЕ объединил более 500 танцоров регионаСамый длинный хоровод, достойный книги рекордов! Жители и гости Самары поддержали лучших танцоров области из числа молодежных и студенческих коллективов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.