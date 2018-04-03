В Самаре до 1 мая в пробном режиме организовано автобусное сообщение по маршруту «Микрорайон Волгарь – площадь Революции»

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Первый рейс отправляется от жилого микрорайона "Волгарь" в 06:30; отправление последнего рейса от площади Революции - в 20:00. Стоимость проезда составляет 25 рублей.Маршрут следования автобуса следующий: улица Солженицына - улица Осетинская - улица Казачья - улица Шоссейная - улица Главная и далее - по маршруту троллейбуса № 6 до площади Революции.До 1 мая маршрут будет работать в пробном режиме. По результатам изучения пассажиропотока в течение текущего месяца будет приниматься решение об открытии маршрута на регулярной основе, сообщает пресс-служба администрации Самары.