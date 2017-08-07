В Самаре для жителей Волжского района будет работать специализированная ярмарка вакансий

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Посетители мероприятия смогут обратиться к специалистам Центра занятости с целью подбора подходящего варианта трудоустройства из общегородской базы г. о. Самара и базы данных вакансий муниципального района Волжский, которая насчитывает свыше 15000 вакансий.Также в ярмарке вакансий примут участие работодатели и предложат вакантные рабочие места для граждан, уволенных с военной службы.Помимо этого, желающие приглашаются на индивидуальные консультации по вопросам участия в специальных программах занятости.Всем заинтересованным соискателям будет предоставлена информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара,сведения о вакансиях других регионов страны, сельскохозяйственных предприятий Самарской области, вакансиях по временной занятости, а также специализированные издания о работе, буклеты и флаеры Центра занятости.