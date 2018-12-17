В Самаре для посещения открыли уже более половины катков

107

В горадминистрации под председательствомсостоялось еженедельное рабочее совещание, в рамках которого обсудили ход работы по заливке катков.Руководитель Департамента физической культуры и спортадоложил Главе, что к настоящему моменту из 125 запланированных к открытию ледовых площадок залито и функционирует больше половины.«Фактически на текущую дату работает 69 катков, из которых 29 расположены на внутридвоворых территориях, 29 - на территории общеобразовательных школ, 8 - на территории муниципальных учреждений и общественных пространств, 3 - на территории ведомственных учреждений», - пояснил руководитель Департамента.Ледовые площадки открываются во всех городских районах. Так в Октябрьском районе желающих прокатиться на коньках и поиграть в хоккей уже ждут 8 ледовых площадок, в Промышленном – 11, в Советском – 7, а в Железнодорожном, Красноглинском и Куйбышевском - по 4 площадки.По словам Андрея Вдовина, работа по заливке катков ведется в ежедневном режиме при благоприятных погодных условиях и будет завершена к Новому году, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары