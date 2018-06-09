В Самаре для маломобильных граждан во время ЧМ-2018 создадут пять специализированных пунктов

Пункты транспортной помощи организованы для доставки болельщиков от конечных остановок шаттлов до стадиона «Самара Арена» и Фестиваля болельщиков FIFA. Пункты расположены:- у стадиона «Локомотив» (ул. Спортивная / Красноармейская),- у площади Революции,- у площади Славы.График работы пунктов – с 14 июня по 15 июля, с момента открытия до закрытия входных групп Фестиваля болельщиков, за исключением 7 неигровых дней, когда матчи проводиться не будут (29 июня, 4,5,8,9,12,13 июля).Пункты оснащены всем необходимым. Также здесь можно получить консультативную помощь, ознакомиться с информацией по движению транспорта в период ЧМ-2018 и мероприятиями, проводимыми в городе.Пункты «Доступный пляж» открываются с 15 июня и будут работать ежедневно с 12.00 до 21.00. Они расположатся на набережной Волги: на Некрасовском спуске и между улиц Полевой и Маяковского.Здесь также будут находиться волонтеры, которые помогут маломобильным гражданам. На песке организуют настил с переходом в металлический пандус для съезда в воду. В зоне площадки из настилов установят скамейки, зонты, раздевалки, а на входе специализированный туалетДля отдыха гражданам с ограниченными возможностями на каждой пляжной зоне предоставляется: плавательное кресло, шезлонги, матрас для плавания и отдыха.С 13 июня по 16 июля с 9:00 до 21:00 будет работать многоканальный справочный телефон по вопросам помощи маломобильным гражданам: 8-800-222-82-78, сообщает пресс-служба администрации Самары.