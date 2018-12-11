В Самаре для граждан предпенсионного и пенсионного возрастов пройдет специализированная ярмарка вакансий

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14 декабря 2018 года с 12:00 до 14:00 в муниципальном бюджетном учреждении г. о. Самара «Дворец ветеранов» по адресу: ул. Мориса Тореза, 103а состоится специализированная ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возрастов. Ярмарку организует государственное казенное учреждение Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.15 предприятий городского округа Самара и муниципального района Волжский предложат рабочие места для граждан предпенсионного и пенсионного возраста в различных сферах деятельности.Также специалисты Центра занятости помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства, учитывая индивидуальные пожелания, возможности и состояние здоровья граждан, из постоянно обновляющейся общегородской базы данных - она насчитывает свыше 12000 вакансий.Все желающие смогут получить индивидуальные консультации специалистов Центра занятости по вопросам профессиональной ориентации, профессионального обучения и переобучения, а также по вопросам участия в специальных программах занятости и получения дополнительного профессионального образования.Кроме того, для работодателей будет предоставлена информация:- по реализации мер государственной программы Самарской области от 27.11.2013 № 672 «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» и национального проекта «Демография» в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования различных категорий граждан, в том числе лиц предпенсионного возраста и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет;- по реализации решений Правительства Российской Федерации (пункт 3 раздела III заседания Правительства РФ от 14.06.2018 № 16), Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, протокольных решений совещания в Федеральной службе по труду и занятости с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сфере занятости населения (протокол от 10.07.2018 № 1) по предоставлению новой формы отчетности о численности работников предпенсионного возраста;- по выполнению Постановления Правительства Самарской области от 25.11.2015 № 767 «О мерах по реализации Закона Самарской области «О молодом специалисте в Самарской области» в части организации на предприятиях наставничества и стажировки.Опытные специалисты Центра занятости ответят на вопросы работодателей по новым формам отчетности и организации мероприятий по выполнению Постановления Правительства Самарской области и государственной программы по содействию занятости населения.Помимо этого, всем заинтересованным гражданам будет предоставлена информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара, сведения о вакансиях других регионов страныФ, вакансиях по временной занятости, а также сотни экземпляров специализированных изданий о работе, буклеты и флаеры.Все услуги Центра занятости предоставляются бесплатно.Вход на ярмарку вакансий свободный, передает пресс-служба горадминистрации.