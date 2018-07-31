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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей

31 июля 2018 17:22
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей и восстановления благоустройства на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках:

- с 06:00 27 июля 2018 года до 24:00 19 августа 2018 года - по ул. Нагорной от ул. Охотничьей до ул. Александра Матросова;

- с 06:00 20 августа 2018 года до 24:00 20 сентября 2018 года - по ул. Александра Матросова в границах пересечения с ул. Нагорной.

Более подробно с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложениях, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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