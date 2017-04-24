В Самаре будет тепло и сухо

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Прогноз погоды на вторникНочь. Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие осадки. Температура воздуха 0 ... +5 °C.День.Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Температура воздуха 8 ... 13 °C..Прогноз погоды на средуНочь. Переменная облачность. Без существенных осадков. Температура воздуха 0 ... +5 °C.День. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха 10 ... 15 °C.Прогноз погоды на четверг 27.4.2017Ночь. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха 3 ... 8 °C.День. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха 14 ... 19 °C.