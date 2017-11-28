В Самаре будет слабоморозно без существенных осадков

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Как сообщает Приволжское УГМС, с 28 ноября по 1 декабря погода будет формироваться под влиянием отрога Сибирского антициклона, поэтому ожидается слабоморозная погода без существенных осадков. В низких местах рельефа при ясном небе и слабом ветре в ночные часы температура воздуха может опускаться ниже 10 градусов мороза.Днем и ночью облачно с прояснениями, без осадков. Ночью температура воздуха -3 ... -8 °C, днем -1 ... -6 °C.